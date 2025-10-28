ONU "horrorizada" com megaoperação que matou pelo menos 64 pessoas no Rio de Janeiro

"Estamos horrorizados com a operação policial em curso nas favelas do Rio de Janeiro, que, segundo relatos, já resultou na morte de mais de 60 pessoas, incluindo quatro agentes da polícia", escreveu o ACNUDH, na sua conta oficial da plataforma X.

De acordo com as Nações Unidas, "esta operação letal reforça a tendência de consequências extremamente mortais das ações policiais nas comunidades marginalizadas do Brasil".

"Recordamos às autoridades as suas obrigações ao abrigo do direito internacional dos direitos humanos e apelamos a investigações rápidas e eficazes", frisou o ACNUDH.

Pelo menos 64 pessoas morreram durante a megaoperação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho (CV), naquela que já é a operação mais letal de sempre nesta cidade brasileira.

Segundo o último balanço, 81 pessoas foram detidas na megaoperação contra o CV nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Na operação, que ainda decorre, foram mortos dois polícias civis e dois polícias militares, durante um combate que se iniciou hoje de manhã e no qual os membros da organização criminosa utilizaram várias armas de fogo de alto calibre e até `drones` com bombas.

Entre os suspeitos mortos encontra-se um dos principais líderes da fação e entre os detidos estão vários cabecilhas da organização. Há ainda três civis que também foram atingidos.

De acordo com uma declaração do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, às 18:30 (21:30 em Lisboa) a operação ainda está a decorrer.

Até ao momento, as autoridades apreenderam 91 espingardas, de uso exclusivo das Forças Armadas, duas pistolas e nove motos.

A Operação Contenção, que visa deter líderes criminosos do Rio de Janeiro e de outros estados, e combater a expansão do CV, mobilizou cerca de 2.500 agentes, que entraram em confronto com os alegados criminosos, com o objetivo de cumprir 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão.

O CV foi criado em 1979 nas prisões do Rio de Janeiro e é hoje uma das organizações criminosas mais perigosas do mundo.