ONU insiste. "Muitas mais pessoas morrerão em breve" devido ao cerco à Faixa de Gaza

O Ministério da Saúde de Gaza, gerido pelo Hamas, anunciou na quinta-feira a morte de mais de sete mil palestinianos, incluindo cerca de 2.900 crianças, desde o início dos ataques israelitas contra Gaza, na sequência do ataque surpresa do Hamas em solo israelita, a 7 de outubro.Nas últimas semanas a UNRWA, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestiniano, e as restantes agências da ONU no terreno perderam mais de 50 dos seus funcionários, relembrou também durante a conferência de imprensa.