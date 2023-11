ONU insiste numa pausa nos bombardeamentos para fazer chegar ajuda humanitária

Foto: Mohammed Saber - EPA

Os bombardeamentos israelitas durante a última noite provocaram mais de 200 mortos em Gaza, referiu o movimento Hamas. O dia de ontem já tinha sido marcado por novos ataques a dois campos de refugiados.



Mais de 50 pessoas morreram nestes locais situados no centro da Faixa de Gaza, uma zona para onde os palestinianos tinham fugido à procura de refúgio, a pedido das Forças Armadas israelitas.



Sem muitas respostas do lado israelita aos vários pedidos de cessar-fogo, o coordenador de Assuntos Humanitários das Nações Unidas, Jens Laerke, defende e sugere pausas nos bombardeamentos, para que seja possível fazer chegar ajuda à população.



Entretanto, e devido à dificuldade de fazer entrar auxílio neste território, a Jordânia enviou ajuda médica urgente para a Faixa de Gaza através de um avião da Força Aérea que lançou de paraquedas material médico que já estava a faltar no hospital de campanha jordano em Gaza.