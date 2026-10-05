ONU insta talibãs a respeitar liberdades fundamentais das mulheres

O CDH, organismo da ONU responsável pela proteção dos direitos humanos e composto por 47 Estados-membros, adotou, por unanimidade, uma resolução apresentada por 37 países europeus, Canadá e Chile.

Salientando que a situação dos direitos humanos no Afeganistão está a deteriorar-se, o conselho manifestou profunda preocupação com a "opressão grave, crescente, generalizada e sistemática de todas as mulheres e raparigas no Afeganistão por parte dos talibãs".

Os talibãs regressaram ao poder no Afeganistão em 2021 e impuseram uma versão rigorosa da lei islâmica.

As mulheres são particularmente afetadas pelo regime. Estão proibidas de frequentar locais públicos, incluindo parques, e da maioria dos empregos, enquanto as raparigas estão proibidas de frequentar a escola após os 12 anos de idade.

Por estas razões, este órgão da ONU instou os talibãs a revogar "todas as políticas e práticas que restringem o gozo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais por parte das mulheres e raparigas", incluindo os direitos à liberdade de reunião pacífica, à educação, ao trabalho e ao voto.

E instou ainda a comunidade internacional a intensificar o seu envolvimento "com todas as partes interessadas no Afeganistão" em relação aos direitos humanos e às liberdades fundamentais de todos os afegãos.

O Conselho dos Direitos Humanos reafirmou ainda que o casamento infantil, o casamento forçado e a escravatura sexual de rapazes constituem violações dos direitos humanos.