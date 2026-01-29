ONU lança apelo de 156 milhões de euros para apoiar vítimas de cheias em Moçambique 

"O apelo de emergência busca mobilizar 187 milhões de dólares norte-americanos para providenciar assistência urgente e vital a aproximadamente 700 mil pessoas afetadas pelas inundações, com foco especial nas zonas baixas", disse a coordenadora residente da ONU em Moçambique, Catherine Sozi, citada hoje pela televisão pública, após um encontro com a presidente do instituto de gestão desastres moçambicano.

Para a presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) de Moçambique, Luísa Meque, os recursos mobilizados vão apoiar intervenções críticas para áreas como abrigo, saneamento, saúde, nutrição, segurança, meios de subsistência, bem como logística para assegurar a rápida provisão da assistência.

"A adenda ao plano de necessidades e respostas humanitárias 2026 sublinha a nossa forte parceria com as Nações Unidas e os nossos parceiros internacionais", disse Luísa Meque.

A responsável do INGD refere ainda que, neste momento crítico, Moçambique apela à comunidade internacional para que mantenha um apoio "robusto e atempado" ao plano de necessidades e resposta para assegurar assistência humanitária.

Moçambique regista um total de 22 mortos nas cheias das últimas semanas, com 700 mil afetados, 3.541 casas parcialmente destruídas, 794 totalmente destruídas e 165.946 inundadas, segundo dados provisórios do INGD.

Os dados do INGD referem ainda 45 feridos e 10 desaparecidos na sequência destas cheias, desde 07 de janeiro, numa altura em que famílias ainda aguardam socorro no sul de Moçambique.

Desde o início da época das chuvas, em outubro, incluindo as últimas semanas de cheias, há registo de 146 mortos, além de 148 feridos e de 820.984 pessoas afetadas, segundo os dados do INGD.

Prosseguem ações e tentativas de socorro de famílias sitiadas pelas cheias, sobretudo em Maputo e Gaza, sul de Moçambique, resultado das fortes chuvas durante vários dias, que têm levado as barragens, incluindo dos países vizinhos, a realizarem descargas, por falta de capacidade de encaixe.

A União Europeia, os Estados Unidos, Portugal, Angola, Espanha, Timor-Leste, Noruega e Japão, além de países vizinhos, já anunciaram e enviaram ajuda humanitária de emergência.

Estão envolvidos nas operações de resgate mais de uma dezena de meios aéreos, incluindo da África do Sul, bem como embarcações privadas e da Marinha de Guerra.