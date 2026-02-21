ONU manifesta preocupação com escalada de tensão entre EUA e Irão

As Nações Unidas encorajam, nesse sentido, os Estados Unidos e a República Islâmica do Irão a "continuarem a participar na diplomacia para resolverem as suas diferenças".

A missão permanente do Irão na ONU alertou que Teerão vai responder "de forma decisiva e proporcional" a qualquer agressão militar, destacando que os Estados Unidos vão arcar com "total e direta responsabilidade" pelas consequências, de acordo com uma carta endereçada a António Guterres e à presidência do Conselho de Segurança da ONU.



"A República Islâmica do Irão declarou repetidamente, no mais alto nível, que não procura tensão nem guerra e não iniciará nenhuma guerra", de acordo com a carta.



"No entanto, caso seja alvo de agressão militar, o Irão responderá de forma decisiva e proporcional, exercendo o seu direito inerente de autodefesa, conforme o Artigo 51 da Carta das Nações Unidas", acrescentou.



Dujarric confirmou a receção da missiva e indicou que foi remetida ao Conselho de Segurança e à Assembleia-Geral da ONU, conforme solicitado pela missão iraniana.





Na quinta-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, deu um prazo de 10 dias para a situação no Irão “se esclarecer”, depois de ter mantido, esta semana, conversas indiretas sobre o programa nuclear, e ter pedido a Teerão para “chegar a um acordo significativo” para evitar que “coisas más aconteçam”.



Teerão e Washington realizaram várias rondas de negociações em Omã e na Suíça, mas as tensões têm aumentado, sobretudo depois de os Estados Unidos terem ordenado um aumento da presença militar no Médio Oriente.



O porta-voz do secretário-geral da ONU deixou, por isso, um apelo ao diálogo e pediu que os dois países procurem um entendimento., afirmou Stephane Dujarric.