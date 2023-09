ONU. Milhares de milhões de toneladas de areia extraídas do mar ameaçam o ambiente

Numa conferência de imprensa em Genebra, esta terça-feira,, financiada pela Suíça,

Esta plataforma de dados permite localizar os navios e analisar os seus movimentos e atividades em todo o mundo graças aos sistemas de autenticação de navios e inteligência artificial (IA).





A análise, lançada pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA), encontra-se ainda numa fase inicial e atualmente rastreia apenas 50% dos navios.

Para já, deixa de parte a extração artesanal ou em pequena escala ao longo de costas pouco profundas que ainda não pode ser detetada.

“Proporções gigantescas"

De acordo com os primeiros dados obtidos pelo PNUA,Uma média de seis mil milhões de toneladas por ano,, explicou Pascal Peduzzi, diretor do Centro de Análise de Dados do PNUA, numa conferência de imprensa, esta terça-feira.Os dados mostram que a extração de areia do mar continua a crescer e, o que por sua vez pode colocar em causa, a dada altura,, afirmou o especialista.O processo de extração de areia dos oceanos - levado a cabo por- provoca o desaparecimento dos microrganismos oceânicos e, segundo Pascal Peduzzi.pelos Estados-membros da ONU e pelos agentes económicos, alertou esta terça-feira. Não só pelo ambiente, mas também como um material crucial de que muitos países vão necessitar para se protegerem contra a subida do nível do mar.A China, os Países Baixos, os EUA e a Bélgica estão entre os países cujos navios mais contribuem para o problema.