ONU pede ao Brunei para recuar na pena de morte para homossexuais

Hasasanal Bolkiah, sultão do Brunei que está no trono desde 1967, é um dos chefes de Estado mais ricos do mundo é o dono de uma cadeia de hotéis de luxo | EPA

“Apelo ao Governo do Brunei para que não deixe entrar em vigor o novo código penal draconiano que, se for aplicado, representa um série recuo da proteção dos direitos humanos”, apelo a Alta Comissária dos Direitos Humanos, Michele Bachelet, em comunicado.



A partir de 3 de abril, o Brunei vai juntar-se ao grupo de países que penaliza o adultério e a homossexualidade com a pena de morte, neste caso por apedrejamento e chicotadas. O novo código penal prevê também a amputação de uma mão ou de um pé em caso de roubo.





O álcool já é proibido no Brunei e há multas aplicadas a quem tiver filhos fora do casamento ou a quem falta às orações de sexta-feira.

Sultão é proprietário de hotéis de luxo





Além de Elton John, também Joe Biden, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, a senadora democrata Kamala Harris e o senador republicano Ted Cruz, se juntaram a Clooney e apelaram ao boicote.







