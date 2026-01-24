ONU pede fim dos ataques russos que deixam milhares sem aquecimento nem luz

"Este ciclo sistemático de ataques à infraestrutura energética viola o direito internacional humanitário e deve terminar. Os civis devem estar seguros e quentes nas suas casas e não viver com medo das perdas que a próxima ronda de destruição possa trazer", afirmou hoje Matthias Schmale, numa mensagem nas redes sociais.

O representante do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) denunciou que a mais recente onda de ataques matou e feriu civis e deixou "milhares expostos ao rigoroso inverno".

"Desde o início de 2026, os residentes da Ucrânia não sentiram alívio face aos ataques das Forças Armadas Russas", afirmou.

Segundo o responsável, na noite passada, pelo menos uma pessoa foi reportada como morta, dezenas ficaram feridas e centenas de milhares enfrentam cortes de eletricidade, aquecimento e água.

Em Kharkiv (leste), foi atingido um dormitório que acolhia pessoas deslocadas que tinham fugido da violência na linha da frente. No ataque, um hospital e casas residenciais foram danificados, indicou.

Na capital, Kiev, "milhares de edifícios de apartamentos que tinham sido gradualmente religados a serviços essenciais após os dias 9 e 20 de janeiro perderam novamente o acesso, em temperaturas abaixo de zero".

Além disso, a cidade de Chernigov (norte) e centenas de milhares de famílias em toda a região de Chernigov ficaram sem eletricidade.

"Equipas heroicas de reparação, agentes de proteção civil e humanitários continuam a reparar os danos e a apoiar as pessoas em temperaturas congelantes", relatou Matthias Schmale.