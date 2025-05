ONU prevê aquecimento global sem precedentes nos próximos cinco anos

Após os dez anos mais quentes alguma vez medidos, a última atualização do clima global a médio prazo salienta a ameaça crescente para a saúde humana, as economias nacionais e as paisagens naturais, a menos que as pessoas deixem de queimar petróleo, gás, carvão e árvores.

O relatório de 27 páginas indica também uma probabilidade de 86 por cento de que 1,5°C seja ultrapassado em pelo menos um dos próximos cinco anos, em comparação com 40 por cento no relatório de 2020.

Quando é que atingiremos os 2°C?

A probabilidade de 2ºC antes de 2030 é diminuta - cerca de 1% - e exigiria a convergência de múltiplos fatores de aquecimento, como um El Niño forte e uma oscilação Ártica positiva, mas era anteriormente considerada impossível num período de cinco anos.

2025 não oferece tréguas

Na semana passada, a China registou temperaturas superiores a 40°C em algumas zonas, os Emirados Árabes Unidos quase 52°C e o Paquistão foi assolado por ventos mortíferos após uma intensa vaga de calor.

Outras previsões

Prevêem-se condições mais húmidas no Sahel, no norte da Europa, no Alasca e no norte da Sibéria, e condições mais secas na bacia amazónica.





c/ agências

Pela primeira vez, os dados indicam também uma pequena probabilidade de que, antes de 2030, o mundo possa registar um ano 2ºC mais quente do que na era pré-industrial, uma possibilidade que os cientistas descreveram como “chocante”.. Infelizmente, este relatório da não mostra sinais de abrandamento”, resumiu Ko Barrett, secretário-geral adjunto da OMM.Isto colocaria o mundo perigosamente perto de quebrar o objetivo mais ambicioso do Acordo de Paris, o tratado internacional sobre alterações climáticas, embora esse objetivo se baseie numa média de 20 anos.O aquecimento de 1,5°C é calculado em relação ao período de 1850-1900, antes de a humanidade ter começado a queimar industrialmente carvão, petróleo e gás, cuja combustão emite dióxido de carbono, o gás com efeito de estufa que é o principal responsável pelas alterações climáticas.“Isto é inteiramente consistente com o facto de estarmos perto de exceder 1,5°C a longo prazo no final da década de 2020 ou no início da década de 2030”, comentou o climatologista Peter Thorne, da Universidade de Maynooth, na Irlanda.Para atenuar as variações naturais do clima, são utilizados vários métodos para avaliar o aquecimento a longo prazo, explicou Christopher Hewitt, diretor dos Serviços Climáticos da OMM, no relatório.“Não há consenso”, adverte Hewitt.Mas a estimativa é da mesma ordem de grandeza que a do observatório europeu Copernicus (1,39°C)Para sublinhar a rapidez com que o mundo está a aquecer, até os 2ºC aparecem agora como uma possibilidade estatística na última atualização, compilada por 220 membros do conjunto de modelos fornecidos por 15 institutos diferentes, incluindo o Met Office do Reino Unido, o Centro de Supercomputação de Barcelona, o Centro Canadiano de Modelação e Análise Climática e o Deutscher Wetterdienst.”, afirmou Adam Scaife do Met Office (serviço de meteorologia do Reino Unido), que desempenhou um papel de liderança na compilação dos dados. “O resultado foi de apenas 1% nos próximos cinco anos, mas a probabilidade aumentará à medida que o clima aquecer”.Cada fração de grau de aquecimento adicional pode intensificar as ondas de calor, as precipitações extremas, as secas, o derretimento das calotas polares, do gelo marinho e dos glaciares.Leon Hermanson, do Met Office, que liderou a elaboração do relatório, acrescentou que 2025 será provavelmente um dos três anos mais quentes de que há registo.Já, salienta Friederike Otto, climatologista do Imperial College de Londres.“Continuar a depender do petróleo, do gás e do carvão em 2025 é uma loucura absoluta”, alerta.A OMM prevê igualmente que o aquecimento no Ártico continue a exceder a média global nos próximos cinco anos.Os impactos não serão iguais., em parte porque o gelo marinho está a derreter, o que significa que a neve cai diretamente no oceano em vez de formar uma camada à superfície para refletir o calor do sol de volta para o espaço.A concentração de gelo marinho deverá diminuir nos mares de Barents, Bering e Okhotsk, enquanto o Sul da Ásia deverá continuar a registar mais precipitação do que o normal.