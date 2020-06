ONU. Quase 80 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar a sua terra em 2019

Segundo o relatório anual do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR),Os números foram divulgados esta quinta-feira, em vésperas do Dia Mundial dos Refugiados, que se celebra a 20 de junho.Entre os 79.5 milhões de deslocados em 2019 a nível global, 26 milhões são refugiados, 4.2 milhões são requerentes de asilo e 45.7 milhões foram pessoas deslocadas internamente, ou seja, que se moveram para outras partes do seu país.“O deslocamento forçado é muito mais comum e espalhado pelo mundo hoje em dia.”, considerou Selin Unal, porta-voz do ACNUR para a Turquia, em declarações à

O número de pessoas deslocadas em 2019 é quase o dobro do que há uma década.

De acordo com a ONU, este aumento anual no número de pessoas deslocadas à força resulta de uma “preocupante nova deslocação” na República Democrática do Congo, na região do Sahel, no Iémen e na Síria.A subida foi também atribuída ao facto de o relatório incluir, pela primeira vez, os venezuelanos que abandonaram o país de origem face à crescente crise económica.As pessoas que deixaram a Venezuela, a Síria, o Afeganistão, o Sudão do Sul e Mianmar perfazem mais de dois terços da população de refugiados a nível global em 2019.Foram cerca de 3.9 milhões as pessoas que lá foram parar depois de fugirem dos seus países, especialmente da Síria.

Pandemia estará a contribuir para um aumento

As Nações Unidas alertaram para o facto de a pandemia do novo coronavírus estar agora a contribuir para um novo aumento do deslocamento interno de pessoas, que devido ao elevado risco de contágio, aliado à falta de rendimentos e de cuidados de saúde, se têm visto forçadas a procurar refúgio noutras regiões dos seus países.explicou àSelin Unal.Dados recentemente divulgados pela agência de apoio a refugiados HIAS revelaram que, entre as quais comida e água, comparativamente com os 15 por cento que não o conseguiam antes de a pandemia ter surgido.Além disso, segundo a HIAS, o encerramento de fronteiras e as restrições na circulação para prevenir a propagação da Covid-19 atrasaram os processos de requerimento de asilo.“A pandemia teve um impacto devastador na capacidade das pessoas de se sustentarem, conseguirem manter um alojamento e obter comida. Os refugiados que tinham emprego ou poupanças perderam-nas”, lamentou Rachel Levitan, vice-presidente da HIAS.enquanto, simultaneamente, protegem aqueles que fogem para encontrarem segurança e os ajudam a manterem-se vivos ao fornecerem caminhos para as necessidades básicas”, acrescentou.