ONU reitera apoio a Timor-Leste na luta pelo desenvolvimento

"Reiteramos a disposição do PNUD para acompanhar os esforços do Governo na luta para o desenvolvimento sustentável", afirmou a representante do PNUD em Timor-Leste, após um encontro de cortesia com o chefe de Estado timorense, José Ramos-Horta.

Katyna Argueta explicou que durante o encontro com o presidente foram abordados vários assuntos, incluindo a intervenção de José Ramos-Horta na cimeira sobre alterações climáticas.

No seu discurso, o chefe de Estado timorense apelou aos países desenvolvidos para aumentarem os apoios financeiros para que os países mais pobres possam fazer face às alterações climáticas e promover um desenvolvimento sustentável.

"Falamos também da importância de promover o empoderamento das mulheres", disse a representante do PNUD, salientando que foram discutidos os esforços do Governo para maior emancipação económica das mulheres e para o desenvolvimento humano.

Em novembro, o governo timorense lançou uma "task force" interministerial para o desenvolvimento social, que tem como principal objetivo dar apoio ao desenvolvimento sustentável, com investimento no capital humano, e que junta vários ministérios e organizações internacionais parceiras do país.

A "task force" vai incidir sobre a infância, melhoria da nutrição e segurança alimentar e o empoderamento dos jovens.

"Estas três prioridades transversais requerem uma forte coordenação entre o Governo e os seus parceiros, que será vital para superar obstáculos institucionais, evitar duplicações, garantir a implementação eficiente de políticas e programas, alocar recursos de forma eficaz, promover a responsabilidade e fomentar uma cultura de comunicação, cooperação e colaboração", referiu o governo timorense.

O Banco Mundial alertou, num relatório divulgado em novembro, que Timor-Leste enfrenta uma crise de capital humano e que é necessária "uma ação urgente" para que as crianças nascidas atualmente no país possam realizar o seu "potencial produtivo na vida adulta".