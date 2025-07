ONU relança solução de dois estados sobre a Palestina

O encontro de alto nível em Nova Iorque, copresidido por França e Arábia Saudita e que decorre até terça-feira, esteve inicialmente previsto para junho, mas foi adiado no último minuto devido à guerra entre Israel e o Irão., segundo dados da agência noticiosa France-Presse.Portugal está representado na reunião de alto nível pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.O encontro acontece num momento em que vários países e organizações internacionais, nomeadamente a ONU, alertam para a catástrofe humanitária que está a acontecer na Faixa de Gaza, com relatos de uma fome generalizada no enclave palestiniano.Mais de 120 pessoas, incluindo várias crianças, morreram por fome ou desnutrição desde o início da ofensiva israelita, em outubro de 2023.