ONU vai lançar apelo de emergência para reconstrução do Afeganistão

"Lançaremos um apelo de emergência nos próximos dias. Apelamos aos Estados-Membros e aos parceiros para que ajam o mais rapidamente possível", afirmou o representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Afeganistão, Stephen Rodriguez, numa declaração recolhida pelo canal afegão TOLO News.

O PNUD planeou um pacote inicial de ajuda de oito milhões de dólares destinado à "reconstrução de abrigos, casas transitórias e permanentes para as comunidades, construção de algumas estradas e fornecimento de energia renovável", explicou o responsável.

Stephen Rodriguez esclareceu, no entanto, que tal "é apenas uma pequena parte do panorama geral", sugerindo que a necessidade de fundos será muito maior.

Este novo esforço de reconstrução soma-se à ajuda de emergência que já começou a chegar ao país.

O Reino Unido, o Catar, a Turquia, o Turquemenistão, a Rússia, o Japão, a China e o Irão já prestaram assistência às vítimas, de acordo com fontes locais.

O devastador terramoto de magnitude 6,0 foi registado no dia 31 de agosto no leste do Afeganistão, uma região montanhosa e de difícil acesso.

A pouca profundidade do terramoto multiplicou o seu poder destrutivo, deixando um saldo de, pelo menos, 2.205 mortos, 3.604 feridos e cerca de 6.700 casas destruídas.

A resposta humanitária foi gravemente dificultada pela geografia da zona, uma vez que o sismo e as suas constantes réplicas provocaram deslizamentos de rochas que bloquearam as estradas já precárias, isolando comunidades inteiras e dificultando a chegada de ajuda vital.

O Afeganistão é, neste momento, incapaz de enfrentar sozinho a reconstrução da devastação, num país onde quase metade da população, cerca de 23 milhões de pessoas, já necessitava de ajuda humanitária antes da catástrofe.