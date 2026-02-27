ONU. Violência contra as mulheres tornou-se "emergência global"

O caso de Pelicot ficou conhecido mundialmente. A francesa de 71 anos foi drogada e violada por dezenas de homens desconhecidos recrutados pelo ex-marido ao longo de uma década.

“Tanto o caso Pelicot como os arquivos Epstein demonstram a extensão da exploração e do abuso de mulheres e raparigas. Alguém acredita que não existem muitos outros homens como Dominique Pellicot ou Jeffrey Epstein? Estes abusos horríveis são facilitados por sistemas sociais que silenciam as mulheres e as raparigas e protegem os homens poderosos da responsabilização”, disse Türk.



“As mulheres e as raparigas enfrentam ameaças cada vez maiores aos seus direitos”, alertou, instando os países a investigar “todos os alegados crimes, proteger as sobreviventes e garantir justiça sem medo ou favorecimento”.



conflitos estão a criar um verdadeiro "deserto dos Direitos Humanos". No seu discurso , o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos manifestou preocupação com a normalização do uso da força para resolver conflitos em todo o mundo, alertando que os

“O mundo está realmente a tornar-se um lugar mais perigoso", disse, afirmando que o número de conflitos armados quase duplicou desde 2010, para cerca de 60.





"A conclusão é clara: ignorar as atrocidades só alimenta os massacres", alertou. "O mundo não pode ficar de braços cruzados enquanto o edifício do Direito Internacional Humanitário e dos Direitos Humanos se desmorona diante dos nossos olhos", rematou.





“Os autoritários tentam convencer as pessoas de que são impotentes, mas os direitos humanos lembram-nos que não o somos”, escreveu Türk na rede social X.



No seu discurso sobre a situação dos Direitos Humanos no mundo, perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, esta sexta-feira, Türk lamentou, em particular, os casos de abusos como o de Gisèle Pelicot, em França, e o do pedófilo norte-americano Jeffrey Epstein."Não devemos regressar à violência como base para a organização do mundo", exortou Türk, alertando que “o uso da força, tanto através de ameaças como pelo uso eficaz, para resolver conflitos está a tornar-se cada vez mais frequente e comum".Türk condenou a aparente indiferença pelas violações do Direito Internacional, salientando que, há dez anos, "um ataque a um hospital teria provocado uma onda de indignação global, mas dados recentes mostram que há agora, em média, dez ataques por dia a instalações de saúde".