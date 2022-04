ONU vota suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos

Para que a Rússia seja suspensa do Conselho de Direitos Humanos, a proposta terá de ser votada favoravelmente por uma maioria de dois terços dos países presentes, sendo que a ONU irá convidar a votar os 193 membros da Assembleia-Geral. As abstenções não serão tidas em conta., como avançou, na segunda-feira, a embaixadora norte-americana junto da Organização das Nações Unidas (ONU), Linda Thomas-Greenfield.O Conselho de Direitos Humanos, criado em 2006, é o principal fórum das Nações Unidas responsável por promover e monitorizar esta área, sendo composto por 47 Estados-membros, eleitos pela Assembleia-Geral das Nações Unidas.Tanto a Ucrânia como a Rússia são atualmente membros do Conselho, sendo que o mandato russo expira em 2023.Na história da ONU, só a Líbia foi suspensa do Conselho de Direitos Humanos, em 2011, na sequência de uma votação na Assembleia-Geral da ONU.