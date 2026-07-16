Onze crianças mortas em incêndio num orfanato na Argélia

O fogo começou na manhã desta segunda-feira, no posto médico do orfanato, gerido pela Fundação da Infância (Childhood Foundation), no município de Mohammedia, na Argélia.



O primeiro balanço das autoridades argelinas dá conta da existência de 11 crianças mortas e 19 feridos, mas o número poderá ser superior, uma vez que decorre as operações de resgate e combate às chamas, informou a Defesa Civil argelina.



A mesma fonte adiantou ainda que, ao início da manhã, os esforços para extinguir e conter as chamas ainda estavam em curso. No entanto, não especificou quantos menores estavam no interior do edifício, no momento em que se deu o incêndio.



Das 19 pessoas feridas, 10 sofreram queimaduras graves, duas tiveram problemas respiratórios e sete ferimentos ligeiros.



Além disso, há ainda outras cinco pessoas com "necessidades especiais", cujos detalhes não foram fornecidos, tiveram de ser retiradas para um "local seguro".



As autoridades argelinas não avançaram com a hora de início do incêndio nem as causas do incêndio.

