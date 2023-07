Onze mortos após muro ruir perto de ponte em construção no Paquistão

O muro caiu quando os trabalhadores se encontravam sentados dentro das tendas, à beira da estrada, no local da construção.

As autoridades e serviços de emergência disseram que o colapso aconteceu durante as fortes chuvas de monção, perto do bairro de Golra e que os corpos dos mortos foram recuperados.

As chuvas de monção têm assolado o Paquistão desde 25 de junho, matando pelo menos 112 pessoas em incidentes relacionados com as condições meteorológicas.

As chuvas também fizeram transbordar rios paquistaneses na província de Punjab, no leste do país, inundando centenas de aldeias e desalojando pelo menos 15 mil pessoas.

O Paquistão está a tentar recuperar das inundações devastadoras que submergiram quase um terço do país em 2022, afetando mais de 33 milhões de pessoas.

As monções, que normalmente duram de junho a setembro, são essenciais para irrigar as plantações e reabastecer os recursos hídricos no sul da Ásia, para o qual contribui com 70% a 80% da precipitação anual.

Por outro lado, é também vital para a agricultura e para a segurança alimentar desta região pobre, mas densamente povoada. Mas também traz a sua quota-parte de tragédia e destruição todos os anos.