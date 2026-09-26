Onze mortos e 24 feridos em acidente com autocarro no Irão

O acidente ocorreu numa autoestrada na província central de Markazi.

Segundo a polícia de trânsito da província, o acidente terá sido provocado pelo cansaço e sonolência do condutor.

O Irão tem uma das maiores taxas mundiais de sinistralidade rodoviária. Os acidentes matam mais de 17.000 pessoas por ano no país.

Os especialistas apontam como causa da sinistralidade elevada a insegurança dos veículos, o desrespeito generalizado pelas regras de trânsito e serviços de emergência desadequados.

No início do mês, um camião cisterna carregado de combustível embateu contra outros veículos e explodiu perto da cidade ocidental de Sanandaj, matando 11 pessoas e ferindo outras sete.