Onze mortos e 45 feridos em acidente rodoviário no Brasil

O acidente ocorreu na noite de sexta-feira, junto à cidade de Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o autocarro que fazia o percurso entre a capital do estado, Cuiabá, e Sinop, colidiu frontalmente com um camião que transportava sementes de algodão. "O acidente fez 11 mortos", informou a PRF em comunicado. O condutor do camião sofreu ferimentos ligeiros.

Os acidentes fatais são comuns nas estradas brasileiras. No domingo, oito pessoas morreram numa colisão entre dois carros e um motociclo numa estrada no estado de Minas Gerais, no sudeste do Brasil.

Em maio, uma colisão frontal entre um miniautocarro e um camião fez nove mortos e 10 feridos no mesmo estado de Minas Gerais.