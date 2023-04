Onze mortos em incêndio em fábrica no leste da China

As vítimas ficaram presas no terceiro andar do edifício, localizado numa zona industrial, informou a agência de notícias estatal chinesa Xinhua, referindo que o incêndio deflagrou por volta das 7h00 de segunda-feira em Lisboa.

O número de vítimas mortais foi confirmado esta terça-feira, após os trabalhos de resgate, acrescentou.

As autoridades chinesas estão a investigar as causas do incidente.