Onze mortos em tempestades no leste da Austrália

Um menino em idade escolar morreu ao ser atingido por um "galho grande" na cidade de Gowangardie, no sudeste do estado de Vitória, disse a polícia local.

Também em Vitória, as autoridades registaram mais três mortes entre terça e quarta-feira.

No estado vizinho Queensland, o número de mortos subiu para sete, incluindo uma menina de 9 anos que foi arrastada por uma inundação repentina.

Chuvas torrenciais, ventos até 100 quilómetros por hora, inundações e, em alguns casos, tempestades de granizo, deixaram mais de 124 mil pessoas sem eletricidade no sul de Queensland no dia de Natal. Cerca de 45 mil ainda aguardam pelo restabelecimento do serviço.

A meteorologia australiana previu que fortes tempestades atinjam o sudeste de Queensland durante o fim de semana.

As tempestades que atingiram Nova Gales do Sul, entre domingo e terça-feira, inundaram várias ruas e o aeroporto de Sydney, enquanto dezenas de casas foram danificadas pelo granizo nos subúrbios da cidade.

A Austrália enfrentou uma temporada de chuvas fortes na costa leste, apesar do clima mais seco do que o habitual neste verão austral devido ao El Niño, um fenómeno natural causado por correntes no Oceano Pacífico que, agravado pelo aquecimento global, pode causar desastres devastadores.