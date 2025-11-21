Onze pessoas feridas em ataque de urso a grupo escolar no Canadá

De acordo com a agência Canadian Press, duas pessoas encontram-se em estado crítico e outras duas em estado grave. A idade das vítimas não foi revelada pelos serviços de emergência.

O incidente ocorreu num trilho na região de Bella Coola, a cerca de 700 quilómetros a noroeste de Vancouver.

Os serviços de emergência do povo indígena que gere o território, a Nação Nuxalk, referiram-se ao animal como sendo "um urso agressivo".

A Nação Nuxalk pediu à população que não saísse de casa e que evitasse a autoestrada. O urso foi capturado já durante a noite.

A mãe de uma criança de 10 anos, citada pela Canadian Press, afirmou que o filho esteve tão perto do animal "que sentiu até a sua pelagem". Depois, segundo afirma, "fugiu a correr para salvar a vida".

Veronica Schooner, mãe do aluno, contou que um dos professores tentou interpor-se entre o animal e os alunos. O docente acabou por ser evacuado de helicóptero para o hospital.

"Estamos devastados pelas pessoas e famílias afetadas pelo incidente com o urso. Todas as pessoas envolvidas estão a receber apoio médico e a nossa prioridade é garantir a sua segurança", declarou o chefe da Nação Nuxalk, Samuel Schooner, em comunicado.

Os ursos são conhecidos por serem muito agressivos nesta altura do ano, pois procuram aumentar as reservas de gordura antes da hibernação. Em geral, os ursos-pardos-cinzentos da região hibernam a partir de novembro até abril ou maio.