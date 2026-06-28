Onze pessoas morreram num acidente aéreo no leste de França

A bordo da aeronave seguiam o piloto, cinco instrutores e cinco alunos que se preparavam para participar numa sessão de paraquedismo.



Os estudantes eram um grupo de enfermeiros autónomos, disse à AFP Thierry Pechey, presidente do Conselho Departamental de Meurthe-et-Moselle da Ordem dos Enfermeiros.



"Eram colegas que decidiram experimentar o paraquedismo, provavelmente para relaxar, porque estamos a passar por um período difícil com a onda de calor", disse.



Para o local foi enviada uma equipa de psicólogos para prestar apoio às famílias das vítimas.



As causas do acidente são, para já, desconhecidas. Este é já considerado um dos acidentes de aviação ligeiro mais mortíferos do país.

