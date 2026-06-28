Mundo
Onze pessoas morreram num acidente aéreo no leste de França
Onze pessoas morreram na queda de uma aeronave civil durante um salto de paraquedas este domingo, no leste de França, anunciou o presidente da Câmara de Meurthe-et-Moselle.
A bordo da aeronave seguiam o piloto, cinco instrutores e cinco alunos que se preparavam para participar numa sessão de paraquedismo.
Os estudantes eram um grupo de enfermeiros autónomos, disse à AFP Thierry Pechey, presidente do Conselho Departamental de Meurthe-et-Moselle da Ordem dos Enfermeiros.
"Eram colegas que decidiram experimentar o paraquedismo, provavelmente para relaxar, porque estamos a passar por um período difícil com a onda de calor", disse.
Para o local foi enviada uma equipa de psicólogos para prestar apoio às famílias das vítimas.
As causas do acidente são, para já, desconhecidas. Este é já considerado um dos acidentes de aviação ligeiro mais mortíferos do país.
Os estudantes eram um grupo de enfermeiros autónomos, disse à AFP Thierry Pechey, presidente do Conselho Departamental de Meurthe-et-Moselle da Ordem dos Enfermeiros.
"Eram colegas que decidiram experimentar o paraquedismo, provavelmente para relaxar, porque estamos a passar por um período difícil com a onda de calor", disse.
Para o local foi enviada uma equipa de psicólogos para prestar apoio às famílias das vítimas.
As causas do acidente são, para já, desconhecidas. Este é já considerado um dos acidentes de aviação ligeiro mais mortíferos do país.