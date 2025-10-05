OPEP+ aumenta produção de petróleo em novembro para 137.000 barris
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (OPEP+) decidiu aumentar a produção de crude para 137.000 barris diários em novembro, face à estabilidade das perspetivas económicas.
Este é o oitavo aumento mensal consecutivo.
"Face à estabilidade das perspetivas económicas globais e aos sólidos fundamentos atuais do mercado, refletidos nos baixos `stocks` de petróleo, os oito países participantes decidiram implementar um ajustamento da produção de 137.000 barris por dia", anunciou, em comunicado, a OPEP+.
Na reunião, por videoconferência, estiveram presentes os ministros da Energia da Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã.
A OPEP+ inclui os principais exportadores de petróleo, mas também aliados como a Rússia.