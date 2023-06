Operação a papa Francisco terminou "sem complicações"

Após a operação, o Papa foi levado para o quarto de recobro da Clínica Gemelli, no 10º andar.



Francisco, de 86 anos, deu entrada no Hospital Gemelli, em Roma, ao fim da manhã para ser submetido a uma cirurgia a uma hérnia abdominal."A operação, marcada nos últimos dias pela equipa médica que assiste o Santo Padre, tornou-se necessária devido a uma hérnia incisional encarcerada que está a causar síndromes sub-oclusivas recorrentes, dolorosas e agravadas”, explicou o Vaticano.

O sumo pontífice da Igreja Católica deverá permanecer internado por alguns dias “para permitir o curso pós-operatório normal e a plena recuperação funcional”.

A hérnia será consequência de uma cirurgia que Francisco fez em 2021 a uma estenose diverticular sintomática do cólon.







Esta foi a terceira vez que Francisco foi internado no Hospital Gemeli desde que foi nomeado o primeiro papa latino-americano, em 2013. A última vez foi em março, quando esteve internado quatro dias devido a uma bronquite.







Antes de dar entrada no hospital esta quarta-feira, o papa presidiu ainda ao encontro semanal com peregrinos na praça de São Pedro onde apelou à paz.





Fonte do Vaticano anunciou que todas as audiências do papa, públicas ou privadas, foram canceladas até 18 de junho.





Francisco irá marcar presença na Jornada Mundial da Juventude, que decorre em Lisboa. O sumo pontífice tem chegada prevista a Lisboa no dia 2 de agosto e regressa a Roma no dia 6.