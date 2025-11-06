"Operação de magnitude excecional". França controla 100% das encomendas da Shein

numa altura em que a gigante chinesa é alvo de um processo de suspensão na sequência da polémica em torno das venda das bonecas sexuais com aparência infantil. A ministra francesa das Contas Públicas, Amélie de Montchalin, anunciou esta quinta-feira uma operação inédita no aeroporto Roissy-Charles de Gaulle, em Paris, com o objetivo de controlar todas as encomendas provenientes da plataforma Shein,numa altura em que





"Operação de magnitude excecional", anunciou a ministra, na sua conta X. Segundo ela, o governo francês vai controlar "100% das encomendas provenientes da plataforma de comércio eletrónico Shein". Amélie de Montchalin precisou que 200 mil encomendas seriam controladas nas próximas horas.





200 000.



C’est le nombre de colis qui seront contrôlés dans les prochaines heures par les douaniers mobilisés dans une opération de grande envergure à l’aéroport Roissy–Charles de Gaulle, visant à contrôler 100 % des colis issus de la plateforme de e-commerce Shein. Ce matin à… pic.twitter.com/2n6JBJXTBh — Amélie de Montchalin (@AdeMontchalin) November 6, 2025



Fruto das primeiras verificações na alfândega do aeroporto de Paris foram encontrados vários produtos não conformes e ilícitos, relatou a ministra. Nomeadamente, "cosméticos não autorizados, brinquedos perigosos para crianças, contrafações, eletrodomésticos defeituosos".





A operação de fiscalização acontece no dia seguinte ao lançamento de um processo de suspensão da Shein pelo Governo, após terem sido denunciadas às autoridades competentes a venda de bonecas com caráter pedopornográfico. No âmbito do processo, a Shein tem 48 horas para garantir a conformidade do seu website com a legislação francesa, retirando todos os produtos proibídos de venda.

Charles de Gaulle um dos principais pontos de entrada





O aeroporto Charles de Gaulle, no norte de Paris, é " a primeira fonteira da França" e "um dos principais pontos de entrada de mercadorias provenientes do comércio eletrónico internacional", segundo a ministra.





"Todos os anos, 95% dos fluxos de encomendas provenientes da China transitam por lá antes de serem distribuídos por todo o território", especificou.

Após a visita ao aeroporto, onde uma vasta equipa de funcionários aduaneiros, da gendarmerie do transporte aéreo e de vários ministérios competentes levam a cabo uma operação inédita, a ministra assegurou que, "em França, a lei aplica-se a todos. A proteção dos consumidores não é uma opção. As regras do comércio devem ser respeitadas por todos, sem exceção." Shein comprometida em "respeitar todas as leis francesas"

Numa carta enviada ao ministro francês do Comércio, Serge Papin, na quarta-feira à noite, o presidente executivo da Shein, Donald Tang, garantiu o "compromisso inabalável de respeitar todas as leis francesas". Donald Tang propôs uma reunião para apresentar o "quadro de conformidade" e as "medidas firmes e imediatas" tomadas pela Shein. "Levamos as suas preocupações muito a sério", afirmou Donald Tang na sua carta.



"Ao suspender temporariamente as vendas realizadas por vendedores terceiros, bem como as vendas de produtos Shein que não pertencem ao setor do vestuário, pretendemos criar as condições necessárias para colaborar estreitamente consigo e com as autoridades competentes, garantindo que as medidas corretivas que implementamos sejam robustas e transparentes", acrescentou.

"Ficaria muito grato se pudesse encontrá-lo, quando lhe for conveniente, para lhe apresentar pessoalmente o nosso quadro de conformidade e as medidas firmes e imediatas que tomámos para proteger os consumidores franceses", sugeriu.





c/agências