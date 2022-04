"Operação especial". Escolas russas vão dar aulas sobre invasão da Ucrânia

No próximo ano letivo, com início em setembro, os estabelecimentos escolares da Rússia vão administrar aulas dedicadas aos objetivos da "operação militar especial" na Ucrânia, termo cunhado pelo Kremlin para descrever a invasão do país vizinho. O anúncio partiu do ministro russo da Educação, Serguei Kravtsov.