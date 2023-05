"Operação Esperança". Quatro crianças desaparecidas após queda de avião na Colômbia

Foto: Forças Militares da Colômbia/Handout via Reuters

Chama-se Operação Esperança, está a decorrer na Colômbia e a captar a atenção em todo o mundo. São buscas para encontrar quatro crianças que as autoridades acreditam que sobreviveram a um desastre de avião, no início do mês, em plena selva amazónica. Os três adultos que seguiam no aparelho morreram mas dos quatro menores foram encontrados apenas alguns objetos pessoais.