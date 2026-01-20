Operação militar é improvável mas ilha deve estar preparada diz PM da Gronelândia

"É improvável que a força militar venha a ser utilizada, mas também não está excluído. A outra parte [Trump] disse-o claramente", afirmou Nielsen, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O líder do território autónomo da Dinamarca reforçou a importância da união defensiva em declarações durante uma conferência de imprensa em Nuuk, a capital da ilha.

"É por isso que temos de estar preparados para todas as possibilidades, mas sublinhe-se: a Gronelândia faz parte da NATO e, se houvesse uma escalada, isso teria também consequências para o resto do mundo", afirmou.

Trump ameaçou tomar a Gronelândia pela força se Copenhaga não aceitar vender a ilha a Washington, alegando que é fundamental para a segurança dos Estados Unidos devido à atividade da Rússia e da China na região.

Face às ameaças, a Dinamarca e sete parceiros europeus enviaram no fim de semana tropas para exercícios de defesa da Gronelândia e do Ártico, que levaram Trump a fazer novas ameaças, desta vez com tarifas alfandegárias.

O vice-primeiro-ministro gronelandês, Múte Bourup Egede reforçou a ideia de Nielsen e disse que o território autónomo da Dinamarca tem de estar pronto para enfrentar mais pressão dos Estados Unidos.

Para esse efeito, foi criado um grupo de coordenação que inclui pessoal da Polícia, do Comando Ártico (a autoridade militar máxima na ilha), municípios e ministérios.

"Temos o dever de estar preparados para tudo", declarou Egede, também ministro das Finanças e antecessor de Nielsen na chefia do governo regional, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Nielsen reiterou ser inaceitável qualquer discussão sobre uma possível anexação da ilha pelos Estados Unidos.

Relembrou que a Gronelândia é parte integrante da NATO e defendeu a necessidade de uma maior presença militar na região face às crescentes tensões no Ártico.

Nielsen referiu ainda a importância de manter a "estreita colaboração" com a Dinamarca, com a NATO e com a União Europeia, apesar de o território não pretender regressar ao bloco europeu, que abandonou em 1985.

O chefe do governo regional lamentou também que Trump tenha publicado nas últimas horas na rede social de que é proprietário uma imagem gerada por Inteligência Artificial da Gronelândia com a bandeira dos Estados Unidos.

"Claro que seguimos o que se passa nas redes sociais. Não é respeitoso. Queremos diálogo nos canais adequados, não tem de ser feito nos meios de comunicação e nas redes", comentou Nielsen.

O vice-presidente Egede referiu-se ainda ao impacto humano da crise, afirmando que a pressão exercida pelos Estados Unidos está a afetar emocionalmente os cerca de 57 mil habitantes do território.