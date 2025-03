Operação na Bélgica e Portugal. Vários detidos por alegada corrupção no Parlamento Europeu

(em atualização)







A notícia foi avançada pelo Ministério Público belga, citado pela Reuters. Várias pessoas foram detidas para interrogatório por suspeitas de corrupção no Parlamento Europeu. O caso implicou buscas também em Portugal, sendo os mandados de busca executados pelo DCIAP em colaboração com a Polícia Judiciária. Até este momento, ninguém foi detido no país.







"Hoje, 21 buscas foram realizadas pela polícia federal na região de Bruxelas-Capital, bem como em Flandres, Valónia e Portugal, como parte de um caso do promotor federal, atualmente a ser investigado por um juiz de instrução de Bruxelas", é revelado num comunicado do Ministério Público belga.







De acordo com o jornal belga Le Soir, a investigação visa as práticas em Bruxelas, desde 2021, de lobistas ligados ao grupo chinês de telecomunicações Huawei. A investigação suspeita que tenha havido transferências feitas "para um ou mais deputados europeus através de uma empresa portuguesa" que terá sido também alvo de buscas esta quinta-feira, acrescenta o jornal, sem adiantar pormenores.







Não foram revelados nomes ou funções das pessoas envolvidas, nem prestados quaisquer esclarecimentos. De acordo com a Reuters, estão em causa suspeitas de corrupção, falsificação e uso de documentos falsos regular e "muito discretamente" de 2021 até agora, no Parlamento Europeu.





"Os atos terão sido cometidos por uma organização criminosa", acrescenta o comunicado.







As autoridades adiantaram que terá sido usado um "disfarce de lobby comercial", assumindo várias formas, "como remuneração por assumir cargos políticos ou presentes excessivos, como despesas com comida e viagens ou convites regulares para jogos de futebol".





"Tudo isso com o objetivo de promover interesses comerciais puramente privados no âmbito de decisões políticas", especifica.







Foram, para já, apreendidos vários documentos e objetos, com o objetivo de identificar qualquer prova de lavagem de dinheiro. Os documentos e objetos em causa "devem ser submetidos a uma análise mais aprofundada".





O Ministério Público da Bélgica acrescenta ainda que os benefícios financeiros associados "à suposta corrupção foram possivelmente misturados a fluxos financeiros vinculados ao pagamento de taxas de conferência e pagos a diversos intermediários, com o objetivo de ocultar a natureza ilícita ou permitir que os perpetradores escapassem das consequências das suas ações".





A Polícia Federal efetuou 21 buscas na região de Bruxelas, bem como na Flandres, na Valónia e em Portugal.