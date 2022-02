Operação policial em favela no Rio de Janeiro faz pelo menos oito mortos

"Houve um confronto e oito criminosos feridos não resistiram aos ferimentos", disse a Polícia Militar do Rio de Janeiro, num comunicado citado pela agência de notícias espanhola, Efe.

A polícia entrou na favela às 04:30 locais (07:30 em Lisboa), com o objetivo de capturar os traficantes que tinham conseguido fugir, no mês passado, de uma operação policial lançada para controlar a favela do Jacarezinho, também conhecida pelo tráfico de droga praticado no local.

Entre os traficantes que a polícia procurava estavam Chico Bento, que comandava o tráfico de drogas em Jacarezinho e é um considerado um dos principais chefes do Comando Vermelho, a maior organização criminosa do Rio de Janeiro.

Na operação em que participaram a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a polícia federal e a autoridade que controla as estradas, chamada para procurar ladrões de mercadorias de camiões, foram apreendidas seis espingardas, três pistolas e duas granadas.

"Foi uma operação conjunta entre forças do Rio de Janeiro e forças federais, depois de um trabalho de inteligência de vários meses que permitiu descobrir que havia vários narcotraficantes escondidos nessa região", disse o secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Luiz Henrique Marinho.

O tiroteio obrigou 17 escolas públicas a permanecerem encerradas, o mesmo acontecendo com os centros de saúde da zona, e impediu também os habitantes de Vila Cruzeiro de irem trabalhar, uma vez que os veículos blindados da polícia bloquearam os acessos ao bairro.