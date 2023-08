Operação policial no Brasil resulta em dezenas de mortos e detidos nos últimos dias

A operação foi desencadeada na última quinta-feira após a morte de um soldado da Polícia Militar (PM) às mãos de um grupo criminoso quando efetuava uma patrulha no Guarujá, Estado de São Paulo. Os números atualizados para as ações da polícia apontam para a morte de 16 pessoas, segundo a Secretaria de Segurança Pública regional.Ainda de acordo com o boletim desta quarta-feira da Secretaria de Segurança de São Paulo, foram detidas 58 pessoas durante os cinco dias da operação na Baixada Santista.









O portal de notícias brasileiro G1 aponta a Operação Escudo como a mais mortífera no Estado de São Paulo desde 2006. A operação está a ser objeto de fortes críticas por excesso de violência policial. “Deste total, 38 foram presos em flagrante e 20 eram procurados da Justiça. Outros quatro adolescentes foram detidos por tráfico de drogas. Até terça-feira, a polícia apreendeu 385 quilos de entorpecentes (drogas) e 18 armas, entre pistolas e fuzis”, explica um comunicado oficial.

No Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, há pelo menos 10 mortos após a intervenção e na Baía morreram 19 pessoas.



De acordo com a imprensa brasileira, 10 pessoas morreram e quatro ficaram feridas esta quarta-feira durante a operação combinada das polícias Militar e Civil no Complexo da Penha, sendo um dos feridos um militar da PM.



Um oficial da PM adiantou que o confronto foi “uma ação pontual” durante uma investigação que visava um encontro de traficantes, sendo o objetivo prender os chefes do tráfico do Comando Vermelho.