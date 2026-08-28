Operações de resgate retomadas no Nepal e no Tibete após breve suspensão

(em atualização)





Na manhã de sexta-feira, o risco de rutura do lago e de possíveis desastres secundários, como deslizamentos de terra e avalanches, levou todas as equipas e veículos de resgate chineses a retirarem para uma área segura, informou a emissora estatal CCTV.



Ao meio-dia, o risco foi considerado controlável, permitindo que as operações de resgate fossem retomadas e intensificadas, acrescentou a CCTV.





O Nepal e a China alertaram na quinta-feira para novos riscos de inundações nos Himalaias, com uma barragem formada por detritos a levar à formação de um lago que ameaçava romper. A Cruz Vermelha do Nepal já revelou que está muito preocupada “com o risco de uma segunda inundação” e estima que “pelo menos 93 mil pessoas foram afetadas” pela enxurrada de quarta-feira e que a população afetada está “em grande necessidade”.





"Estamos, obviamente, muito preocupados com a possibilidade de uma segunda inundação", disse David Fisher, chefe da delegação da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho no Nepal.



David Fisher revelou ainda que “os camiões com mantimentos de ajuda humanitária ficaram bloqueados depois de um lago formado pelo deslizamento ter transbordado”.

Lago transbordou Um lago formado por um deslizamento de terras na fronteira entre o Nepal e a China começou a transbordar esta sexta-feira, provocando o pânico e pondo em risco a segurança nas buscas. As áreas de risco foram devastadas por uma cheia repentina ocorrida há dois dias, obrigando à suspensão temporária das operações de resgate.

O risco de o lago transbordar levou todas as equipas e veículos de resgate chineses a retirarem e a permanecerem numa área segura, informou a emissora estatal CCTV esta sexta-feira. As autoridades nepalesas interromperam as operações de resgate durante 90 minutos, mas retomaram-nas posteriormente, disse um oficial do exército.





c/agências

“Recebemos um aviso a informar que o lago transbordou”, disse à Reuters Narendra Pariyar, funcionário público do distrito de Rasuwa, no Nepal, atingido pelas cheias. "Mas não sabemos o tamanho do lago nem o nível da água. Podemos ver que o nível da água no rio está a subir."