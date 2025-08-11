Operações no aeroporto cabo-verdiano de São Vicente condicionadas

"A estrada de acesso ao aeroporto está também afetada, encontrando-se em condições precárias, o que pode comprometer o funcionamento dos voos, tanto domésticos como internacionais", diz a companhia, em comunicado.

A TACV garante que a equipa está a acompanhar a situação, em coordenação com as autoridades competentes, para garantir a segurança dos passageiros e retomar a normalidade operacional o mais rápido possível.

A companhia manifestou ainda a sua "profunda solidariedade" com a população da ilha de São Vicente, que está a passar "um momento bastante difícil".

O número de vítimas mortais causadas pelas chuvas subiu para sete, segundo o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha.

"Em tão pouco tempo, por volta de mais ou menos duas horas e meia de chuva, muita trovoada, muita chuva. Neste momento, há sete mortes confirmadas", afirmou, citado pela Rádio de Cabo Verde (RCV).

O governante alertou que o número de mortos pode aumentar, pois ainda há pessoas desaparecidas.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram ruas inundadas e casas parcialmente destruídas, com pavimentos e calçadas levantados e detritos espalhados, evidenciando a força das chuvas que atingiram São Vicente.

Além disso, várias viaturas e estabelecimentos comerciais foram destruídos, postes caíram e as ruas ficaram tomadas por lama devido às enxurradas.