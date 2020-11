Operadora telefónica cria aplicação para ajudar a combater o racismo no Brasil

A nova ferramenta da TIM, subsidiária da operadora Telecom Itália, será apresentada no Brasil na sexta-feira, data em que se comemora o dia nacional da consciência negra no país.

Ana Paula Castello Branco, diretora de publicidade e marketing da TIM, explicou, citada pela agência Efe, que a aplicação permite converter o teclado de qualquer telemóvel ou `tablet` num "teclado consciente", que alerta para palavras e expressões racistas utilizadas no quotidiano como, por exemplo, "denegrir", "mercado negro" ou "humor negro".

A ferramenta funciona como uma espécie de corretor ortográfico que avisa quando o utilizador está a escrever esses tipos de expressões.

"Muitas vezes usamos termos racistas sem perceber. O teclado dispara um alerta destacando a palavra em outra cor, depois explica por que aquela palavra tem conotação racista e depois sugere uma nova opção", explicou a responsável da TIM.

Assim, ao digitar-se a palavra "denegrir" aparece a explicação "tornar-se negro" e, como sugestão, surge a palavra "difamar".

A equipa que desenvolveu a aplicação contou com a participação de académicos e profissionais negros da consultora Vírgula e funcionários da TIM.

No total, 225 palavras e expressões racistas foram listadas.

Apesar de a ferramenta ter sido desenvolvida inicialmente como forma de combater o racismo estrutural no Brasil, faz parte de um trabalho global que a empresa promove pela diversidade, pelo que no futuro pretende-se que seja utilizada para outros tipos de causas que promovam a igualdade, como lutar contra a homofobia.

"Ao longo do processo, a equipa percebeu que esta ferramenta também pode ser utilizada para outros tipos de causas, como a da comunidade LGTBI+ ou de pessoas com deficiência e queremos que este teclado evolua para poder ajudar nestas causas", assegurou a executiva.

O Brasil é o primeiro país onde a TIM desenvolveu a ferramenta, até agora inédita.

Para utilizar esta aplicação não é necessário ser cliente TIM e quem deseja tê-lo deve descarregá-la apenas nas lojas virtuais onde está disponível gratuitamente para os sistemas iOS e Android.

Com cerca de 210 milhões de habitantes, 56% da população brasileira se autodeclara negra ou parda (termo usado no Brasil para identificar o tom de pele fruto de uma miscigenação). No entanto, episódios de racismo são comuns no país.

As estatísticas também mostram que 75% das vítimas de homicídio no Brasil em 2018 eram negras, conforme revela este ano o Atlas da Violência elaborado pelo Fórum de Segurança Pública. Da mesma forma, os negros são 75% dos mais pobres e apenas 5% alcançam cargos executivos no país.