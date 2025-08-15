Oposição cabo-verdiana pede maior coordenação na resposta às cheias de São Vicente

"A normalização da distribuição de energia elétrica e, sobretudo, o restabelecimento do fornecimento de água potável constituem os desafios mais urgentes. Igualmente prioritário é o devido acolhimento das famílias desalojadas e daquelas que viram os seus meios de subsistência destruídos", afirmou o secretário-geral do partido, Vladimir Silves Ferreira, numa conferência de imprensa na cidade da Praia.

Segundo o dirigente, depois de uma reunião extraordinária da Comissão Política do partido, decidiram recolher mantimentos e outros bens essenciais na sede nacional do PAICV, na cidade da Praia, estando a ser definidos pontos de recolha noutras ilhas e municípios.

Vladimir Silves Ferreira destacou o "espírito de junta mão" que, disse, tem unido cabo-verdianos no país e na diáspora para acudir à população afetada, enaltecendo também o gesto de várias câmaras municipais que cancelaram atividades festivas e se prontificaram a prestar apoio financeiro e material.

O secretário-geral do PAICV elogiou ainda sinais de solidariedade já manifestados por parceiros internacionais e defendeu a criação urgente de uma estrutura de articulação eficiente entre o poder público, proteção civil e sociedade para garantir que a ajuda chegue a quem mais necessita.

Alertando para previsões meteorológicas adversas e para o risco crescente de eventos extremos devido às alterações climáticas, defendeu medidas como a aplicação rigorosa dos instrumentos de planeamento urbanístico, a instalação de sistemas de alerta precoce e ações de sensibilização pública para prevenção e mitigação de futuros desastres.

As cheias de segunda-feira provocaram nove mortos em São Vicente e uma mulher continua desaparecida, com destruição de casas, estradas e pontes, deixando bairros inundados e condicionando o abastecimento de água e energia.

O Governo cabo-verdiano declarou situação de calamidade por seis meses em São Vicente, Porto Novo (Santo Antão) e nos dois concelhos de São Nicolau.

A Câmara Municipal de São Vicente começou a entregar subsídios às famílias das vítimas mortais e prepara apoios para desalojados.

Países como Timor-Leste, Guiné-Bissau, Portugal e São Tomé e Príncipe já manifestaram solidariedade para com Cabo Verde.

O navio da Marinha portuguesa atracou hoje em São Vicente com 56 militares, que vão apoiar na remoção de escombros e, com uma dessalinizadora a bordo para fornecer água ao hospital da ilha, afetada pelas cheias que causaram nove mortos.

Conta com drones para recolha de imagens aéreas em zonas de difícil acesso, mergulhadores e equipas preparadas para apoiar a população, além de capacidade hidrográfica caso seja solicitada pelas autoridades cabo-verdianas.