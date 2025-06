Oposição colombiana abandona debate no Senado por agravamento da saúde de Uribe Turbay

"Nós, da bancada do Centro Democrático, atendendo ao que o país começa a saber, que infelizmente a situação do nosso colega é extremamente crítica, não temos como estar aqui neste momento e vamos para a clínica", disse o senador Carlos Meisel durante a sessão plenária, onde se discutia uma reforma das leis laborais submetida pelo Presidente Gustavo Petro.

Minutos antes, a Fundação Santa Fé, onde Uribe Turbay está hospitalizado desde o atentado de 07 de junho, informou que o estado de saúde do senador passou de crítico a "extremamente crítico" devido a um edema cerebral, na sequência da segunda cirurgia a que foi submetido na segunda-feira.

O centro médico informou que o político de 39 anos, membro do partido de direita Centro Democrático, tem uma "hemorragia intracerebral difícil de controlar".

Uribe Turbay foi baleado duas vezes na cabeça e uma vez na perna esquerda durante um comício de campanha em Bogotá, há dez dias, e foi novamente submetido a uma cirurgia de emergência esta segunda-feira, depois de detetada uma "hemorragia intracerebral aguda", segundo os médicos.

"O estado do paciente é, portanto, de extrema gravidade", segundo o comunicado.

No contexto da reforma laboral, um grupo de pessoas reuniu-se esta manhã na Plaza Bolívar, em Bogotá, numa concentração organizada pelos centros de trabalhadores e apoiada por Petro, para apoiar a sua reforma laboral e pedir ao Senado que aprove o texto original.

Petro considera que a versão agora apresentada à câmara alta é uma versão diluída do original. Por isso, o Presidente de esquerda assinou na semana passada um decreto polémico, convocando um referendo sobre sua proposta original para o dia 07 de agosto e avisou que só voltará atrás se o Senado aprovar o texto aprovado pela Câmara dos Deputados.

O agressor, segundo a Procuradoria colombiana, foi um adolescente, capturado logo após o atentado, que entretanto se declarou inocente em tribunal.

Miguel Uribe Turbai é filho do ex-conselheiro conservador Miguel Uribe Londoño, e da jornalista Diana Turbay, assassinada em 1991 durante uma operação de resgate fracassada quando estava sequestrada pelo cartel de narcotraficantes de Medellín. É também neto do antigo Presidente Julio César Turbay Ayala, que governou a Colômbia de 1978 a 1982.

Aos 39 anos, com uma educação de elite e um apelido que evoca tanto o poder político como as feridas do conflito colombiano, Uribe Turbay vinha a emergir como o rosto da renovação geracional do Uribismo, com cujo líder, o antigo Presidente Álvaro Uribe (2002-2010), não tem relação de parentesco, mas tem muitas afinidades políticas.