Oposição insta militares a sublevarem-se na Venezuela

"Digo-vos claramente: O regime cairá e haverá justiça. Ninguém poderá justificar-se com a obediência cega ou com o silêncio cúmplice. Têm de escolher: Ou se juntam na submissão e na vergonha. Ou dão um passo e se salvam, convertendo-se em verdadeiros patriotas", afirmou Machado.

O vídeo foi divulgado nas redes sociais no domingo, a assinalar o 214.º aniversário da Independência da Venezuela e o Dia das Forças Armadas que se assinalou sábado no país.

Machado acrescentou que a oposição está "apoiada pela verdade e acompanhada por poderosos aliados internacionais", e que constitui "uma maioria esmagadora e inevitável, que se imporá pela força do povo, da verdade e da razão".

"Compreendam que o que está para vir exige coragem, organização, visão e um sentido de nação e de futuro", sublinhou a dirigente.

Por outro lado, Machado enviou uma "mensagem especial" às mulheres militares, que diz terem sido "degradadas até ao extremo e ultrajadas na sua dignidade".

"Chegámos ao momento histórico final deste conflito e estamos decididos a resolvê-lo. Por conseguinte, é hora de compreender que, embora alguns poucos controlem as armas e acreditem ser os amos do terror, a realidade já não pode ser escondida ou reprimida", afirmou.

A líder afirmou ainda que a oposição já usou todos os métodos políticos e constitucionais para conseguir uma mudança de regime na Venezuela.

Machado defendeu que, em julho de 2024, os venezuelanos decidiram mudar o rumo do país, numa alusão às últimas eleições presidenciais, cujos resultados a oposição não reconhece.

"A natureza criminosa do regime não só está a desestabilizar a Venezuela, como já está a gerar fortes reações da comunidade internacional (...) operações militares combinadas de vários países, nomeadamente na luta contra o narcotráfico, que é um dos principais instrumentos utilizados pelo regime para desestabilizar a região", afirmou Machado.

Por outro lado, a líder da oposição acusa o atual regime de nos últimos 25 anos ter entregue a Venezuela a "forças estrangeiras" - mencionando Cuba, Rússia, Irão e China - assim como organizações paramilitares, incluindo as Forças Armadas Revolucionárias e o Exército de Libertação Nacional da Colômbia, os libaneses do Hezbollah e os palestinianos do Hamas.