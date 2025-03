Oposição na Turquia convoca nova manifestação em Istambul apesar da repressão

Segundo os últimos números oficiais publicados na quinta-feira, mais de duas mil pessoas tinham sido detidas, 260 das quais estavam presas. Só em Istambul, 511 estudantes foram detidos até esta sexta-feira, 275 dos quais continuam detidos, segundo o advogado Ferhat Güzel, que admite que “o número é provavelmente muito mais elevado”, declarou à AFP.

No início do fim de semana prolongado do Eid el Fitr, que se celebra no domingo para assinalar o fim do Ramadão, a reunião do CHP servirá de teste para a oposição, uma vez que muitos cidadãos de Istambul terão deixado a cidade para visitar as suas famílias. O presidente Recep Tayyip Erdogan anunciou esta semana a concessão de nove dias de férias aos funcionários públicos e às instituições públicas.

“A candidatura de Ekrem Imamoglu é o início de um percurso que garantirá a justiça e a soberania da nação”, afirmou Özel na rede social X para motivar os seus apoiantes.





c/ Lusa

, sem precedentes em mais de uma década, mobilizando dezenas de milhares de manifestantes todas as noites até à passada segunda-feira à noite.Desde então, o partido deixou de convocar multidões para a frente do município. Os jovens e os estudantes, em particular, tentaram continuar a mobilização, mas a repressão em curso, com manifestantes, jornalistas e advogados detidos de madrugada nas suas casas, afastou os mais determinados.O jornalista sueco Joakim Medin, detido na segunda-feira após ter saído de um avião, foi levado sob custódia para uma prisão de Istambul na sexta-feira à noite, segundo o chefe de redação do seu jornal Dagens UTC.Andreas Gustavsson disse à AFP que “não foi informado das acusações contra ele”, mas, segundo os meios de comunicação turcos, o jornalista é acusado de ter “insultado o presidente” da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e de ser “membro de uma organização terrorista armada”.“Sei que estas acusações são falsas, 100% falsas”, insistiu Gustavsson na sua conta no X.Antes de Medin, o jornalista da BBC Mark Lowen foi expulso “por perturbar a paz”.. A maioria foi libertada, mas continuam a ser acusados de participar em manifestações proibidas que estavam a cobrir para os seus meios de comunicação social, incluindo o fotógrafo da AFP Yasin Akgül, que disse recear “uma vontade de impedirem os jornalistas de fazerem o seu trabalho”.segundo Imamoglu, antes de ser libertado ao fim da tarde.O Partido do Fundador da República Mustafa Kemal, principal força da oposição, preparava-se para apresentar Imamoglu como candidato às próximas eleições presidenciais, previstas para 2028, quando este foi detido a 19 de março e enviado para a prisão cinco dias depois.Segundo o CHP, quinze milhões de pessoas, muito para além do partido, participaram nas primárias simbólicas realizadas no mesmo dia para o apoiar.