Oposição na Venezuela procura apoios para avançar

Mário Aleixo - RTP31 Jan, 2019, 07:11 / atualizado em 31 Jan, 2019, 07:11 | Mundo

É o que diz o autoproclamado presidente interino num artigo de opinião publicado no jornal New York Times.



Juan Guaidó diz que a transição para a democracia na Venezuela vai precisar do apoio de elementos importantes dentro do exército.



No mesmo artigo Guaidó considera ainda que a retirada do apoio dos militares ao presidente Nicolás Maduro é crucial para haver mudanças no governo venezuelano.



Por causa da situação de instabilidade que se vive na Venezuela o ministro da defesa português diz que se a situação se justificar, terão de existir planos para apoiar os portugueses e lusodescendentes que queiram sair do país.



João Gomes Cravinho ressalva que essa hipótese não está por agora a ser equacionada.





A situação na Venezuela continua a ferro e fogo.





O ministro da defesa falava em Bucareste, na Roménia, à margem da reunião informal dos ministros da Defesa da União Europeia.Os países com quem Portugal tem abordado a possibilidade de apoio a quem quiser sair da Venezuela são a Espanha, França e Itália.Já esta quinta-feira o parlamento europeu poderá reconhecer Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela.A iniciativa partiu do Partido Popular Europeu que apresentou uma resolução para ser apreciada e votada em Bruxelas, como explica a correspondente da Antena 1/RTP, Andrea Neves.