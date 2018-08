Oposição venezuelana convocou uma greve geral para 21 de agosto

Em comunicado, a oposição refere que o dia em que o Presidente também anunciou um aumento de 35 vezes do salário mínimo vai ser recordado, na história, como o mais negro de sempre para o povo.



A oposição diz que o aumento do salário mínimo vai representar desemprego e a diminuição real do poder de compra dos trabalhadores.



Por outro lado, denuncia que nos próximos dias muitas empresas vão encerrar as portas, deixando milhões de trabalhadores desempregados.