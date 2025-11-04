Opositor de Trump lidera sondagens. Nova Iorque elege novo presidente da Câmara

"Qualquer judeu que vote em Zohran Mamdani, um comprovado e autoproclamado INIMIGO DOS JUDEUS, é uma pessoa estúpida!!!", escreveu o presidente na sua rede Truth Social.





Cerca de 735.300 eleitores nova-iorquinos votaram antecipadamente, número quatro vezes superior ao das últimas eleições, em 2021.

Partido Democrático dividido quanto a Mamdani

Nas suas redes sociais, Trump apelou aos seus apoiantes para que não votem no candidato muçulmano, fervoroso defensor da causa palestiniana.Regularmente atacado devido a declarações sobre Israel e a ofensiva em Gaza, o candidato nova-iorquino nunca mudou de posição. No entanto, numa tentativa de tranquilizar a comunidade judaica, mostrou-se ao longo da campanha muito firme contra o antissemitismo.Zohran Mamdani votou esta terça-feira no bairro de Astoria, em Queens., disse aos jornalistas.As sondagens colocam este candidato, que venceu as primárias democratas em junho, com uma vantagem de 4,5 a 16 pontos percentuais sobre o seu principal adversário, Andrew Cuomo, de 67 anos, ex-governador do Estado de Nova Iorque.Cuomo, que se apresenta como independente após ter sido derrotado nas primárias do Partido Democrático, recebeu na segunda-feira o apoio de Donald Trump.O terceiro candidato, o republicano Curtis Sliwa, de 71 anos, recusou-se a desistir em favor de Andrew Cuomo, cujas posições pró-empresas e a nível de segurança são, no entanto, próximas das suas.Zohran Mamdani é de uma família indiana e nasceu no Uganda. Membro do movimento Socialistas Democráticos da América (DSA), fez da luta contra o elevado custo de vida a principal bandeira da sua campanha.Entre as suas propostas estão. Prometeu também opor-se "ferozmente" à política anti-imigração de Donald Trump, que o apelidou de "comunista".Apesar de liderar as sondagens, o candidato não reúne apoio unânime dentro do Partido Democrático. Chuck Schumer, senador democrata pelo Estado de Nova Iorque, foi uma das figuras de destaque que não apoiou publicamente Mamdani.Já o democrata Hakeem Jeffries, que representa Nova Iorque na Câmara dos Representantes, declarou tardiamente o seu apoio, mas disse, apesar do entusiasmo que gera entre os nova-iorquinos.