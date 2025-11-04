Opositor de Trump lidera sondagens. Nova Iorque elege novo presidente da Câmara

A cidade de Nova Iorque elege esta terça-feira o seu novo presidente da Câmara. O favorito dos eleitores, segundo as sondagens, é Zohran Mamdani, democrata de 34 anos e feroz opositor do presidente Donald Trump.

Foto: Kylie Cooper - Reuters

Nas suas redes sociais, Trump apelou aos seus apoiantes para que não votem no candidato muçulmano, fervoroso defensor da causa palestiniana.

"Qualquer judeu que vote em Zohran Mamdani, um comprovado e autoproclamado INIMIGO DOS JUDEUS, é uma pessoa estúpida!!!", escreveu o presidente na sua rede Truth Social.


Regularmente atacado devido a declarações sobre Israel e a ofensiva em Gaza, o candidato nova-iorquino nunca mudou de posição. No entanto, numa tentativa de tranquilizar a comunidade judaica, mostrou-se ao longo da campanha muito firme contra o antissemitismo. Cerca de 735.300 eleitores nova-iorquinos votaram antecipadamente, número quatro vezes superior ao das últimas eleições, em 2021.

Zohran Mamdani votou esta terça-feira no bairro de Astoria, em Queens. "Estamos prestes a escrever a história (...) e a dizer adeus à política do passado", disse aos jornalistas.

As sondagens colocam este candidato, que venceu as primárias democratas em junho, com uma vantagem de 4,5 a 16 pontos percentuais sobre o seu principal adversário, Andrew Cuomo, de 67 anos, ex-governador do Estado de Nova Iorque.

Cuomo, que se apresenta como independente após ter sido derrotado nas primárias do Partido Democrático, recebeu na segunda-feira o apoio de Donald Trump.

O terceiro candidato, o republicano Curtis Sliwa, de 71 anos, recusou-se a desistir em favor de Andrew Cuomo, cujas posições pró-empresas e a nível de segurança são, no entanto, próximas das suas.Partido Democrático dividido quanto a Mamdani
Zohran Mamdani é de uma família indiana e nasceu no Uganda. Membro do movimento Socialistas Democráticos da América (DSA), fez da luta contra o elevado custo de vida a principal bandeira da sua campanha.

Entre as suas propostas estão o controlo das rendas na cidade de Nova Iorque e a gratuitidade dos transportes públicos e das creches. Prometeu também opor-se "ferozmente" à política anti-imigração de Donald Trump, que o apelidou de "comunista".

Apesar de liderar as sondagens, o candidato não reúne apoio unânime dentro do Partido Democrático. Chuck Schumer, senador democrata pelo Estado de Nova Iorque, foi uma das figuras de destaque que não apoiou publicamente Mamdani.

Já o democrata Hakeem Jeffries, que representa Nova Iorque na Câmara dos Representantes, declarou tardiamente o seu apoio, mas disse não acreditar que Mamdani seja "o futuro" do seu partido, apesar do entusiasmo que gera entre os nova-iorquinos.

