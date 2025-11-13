Opositores de Putin criticam proibição da UE de entrada de russos

“Começar uma guerra e esperar circular livremente na Europa é difícil de justificar”, disse a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, ao anunciar a decisão na passada sexta-feira.



Starting a war and expecting to move freely in Europe is hard to justify.



The EU is tightening visa rules for Russian nationals amid continued drone disruptions and sabotage on European soil.



Travelling to the EU is a privilege, not a given. — Kaja Kallas (@kajakallas) November 7, 2025

Os vistos Schengen já eram difíceis de obter para os russos, e alguns países da União Europeia, como a Polónia e a Finlândia, proibiram a entrada a todos os cidadãos russos que não possuem autorização de residência.

As regras já estão em vigor e, embora cada país da zona de livre circulação de Schengen tenha margem de interpretação, uma fonte em Moscovo disse que até a Hungria, o país mais amigo da Rússia na zona, tinha deixado esta semana de emitir vistos de múltiplas entradas.

Ilya Yashin, que foi condenado a oito anos e meio de prisão em 2022 por uma série de publicações nas redes sociais que detalhavam crimes de guerra russos em Bucha, afirmou que "não conseguia acreditar" ao ler a publicação de Ilves.

Figuras da oposição russa reagiram com raiva e consternação à decisão da União Europeia de introduzir uma proibição de vistos para o espaço Schengen para cidadãos russos, anunciada nos últimos dias.A alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros acrescentou que as regras mais rígidas são uma resposta às incursões derussos no espaço aéreo europeu e aos ataques de sabotagem ligados à Rússia.No entanto,. “Não se pode culpar um país inteiro pelas ações do seu governo”, disse Ilya Yashin, político da oposição russa que foi detido no final de 2022 por se opor à guerra na Ucrânia, numa entrevista por telefone. Yashin foi libertado numa troca de prisioneiros no ano passado e vive agora na Alemanha.Em declarações ao jornal britânico, Yashin afirmou que aAlém disso, muitos exilados russos tiveram as suas contas bancárias europeias encerradas ou congeladas nos últimos meses.”, acrescentou Yashin.Também o jornalista russo exilado Sergey Parkhomenko concordou, descrevendo a decisão sobre os vistos como “”, e afirmando que era um sinal de uma elite europeia que queria mostrar que estava a fazer algo, mas não sabia o quê.“Os Estados-membros mantêm o direito de emitir vistos de múltiplas entradas excecionalmente em casos justificados, desde que os requerentes demonstrem uma integridade e fiabilidade excecionais”, explicou o porta-voz., mas figuras da oposição rejeitaram esta medida, considerando-a inútil, uma vez que significa que as autoridades russas classificariam automaticamente qualquer pessoa com um visto Schengen de múltiplas entradas como inimiga do regime de Putin.Elena Kostyuchenko, jornalista russa premiada que vive no exílio, afirmou que a nova regra dificultaria significativamente a vida dos órgãos de comunicação da oposição, que dependem de colegas que trabalham anonimamente na Rússia para obter informações em primeira mão."Um visto de múltiplas entradas possibilita encontros presenciais e a coordenação com equipas editoriais em países seguros", esclareceu.. "Viajar para a União Europeia é um privilégio, não um direito", acrescentou Kallas.“Para a segurança dos seus próprios cidadãos, todos os países democráticos deveriam adotar regras muito mais rigorosas para a admissão de cidadãos russos no seu território, e isso deveria ter sido feito muito antes”, afirmou Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano, saudando a decisão.Toomas Hendrik Ilves,, criticando o seu "sentido de direito revoltantemente arrogante".Quando lhe foi apontado que há russos que receberam penas de prisão de oito anos ou mais por falarem honestamente sobre a guerra na Ucrânia, Ilves afastou a alegação. "Duvido que alguém tenha recebido oito anos por publicações nas redes sociais sobre o Bucha. Mas estamos habituados a mentiras", afirmou o ex-governante estoniano.embora tenha admitido que era válido para os ucranianos criticarem os russos por não fazerem o suficiente para mudar a situação política no país.”, frisou Yashin.