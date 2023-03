Opositores de Putin. Kara-Mourza começa a ser julgado enquanto documentário sobre Navalny recebe Óscar

Today the trial of ⁦@vkaramurza⁩ begins in Moscow. A true Russian patriot, he stands accused of high treason for his tireless fight for a Putin-free Russia. I am always just a heartbeat away from you, my love, and will keep fighting for and with you for as long as it takes. pic.twitter.com/9AEC6LS7Jq — Evgenia Kara-Murza (@ekaramurza) March 13, 2023

"Começa hoje o julgamento do Vladimir, em Moscovo.", escreveu no Twitter a mulher do político e opositor Evgenia Kara-Murza."Estou sempre apenas a um passo de distância de ti, meu amor, e continuarei a lutar contigo e por ti durante o tempo que for necessário", acrescentou.O opositor, que se encontra em prisão preventiva desde abril de 2022, é também alvo de um outro processo-crime - igualmente passível de pesadas penas de prisão - porEste processo foi iniciado depois de um discurso de Kara-Murza em março de 2022 perante deputados norte-americanos no Estado do Arizona, durante o qual criticou a ofensiva russa na Ucrânia.Em agosto do ano passado foi acusado de trabalhar para uma “organização indesejável” após ter organizado uma conferência de apoio a presos políticos na Rússia.Foi pouco depois, em outubro, que as autoridades abriram um terceiro processo contra o opositor por "traição", a mais grave das acusações.Kara-Murza, naquelas que considerou tentativas de assassinato por parte do regime russo.

As autoridades russas intensificaram as ações judiciais contra os críticos de Vladimir Putin desde o início da ofensiva na Ucrânia.

O político de 41 anos é classificado por Moscovo como "agente estrangeiro", estatuto usado para denunciar e isolar dissidentes. Nasceu na Rússia, mas tem também nacionalidade britânica, já que se mudou com a mãe para o Reino Unido aos 15 anos.Foi em adulto que se aproximou de líderes da oposição russa, em particular de Boris Nemtsov, morto a tiro em 2015, e Mikhail Khodorkovsky, empresário que passou uma década na prisão pelas críticas a Vladimir Putin.Em entrevista à AFP em 2021, Kara-Murza garantiu que não pretendia deixar a Rússia, apesar dos riscos.A maioria dos opositores do líder russo estão atualmente na prisão ou exilados. Um dos casos mais emblemáticos é o de Alexei Navalny, também vítima de um envenenamento que lhe valeu uma hospitalização em estado grave.

“Não termos medo de nos opor a ditadores”

Navalny está neste momento a cumprir uma sentença de nove anos de prisão por fraude. Foi detido em janeiro de 2021, ao regressar à Rússia depois de um longo período na Alemanha.O documentário sobre a sua história foi no domingo merecedor de um Óscar, com a mulher do opositor a discursar na cerimónia., apelou Yulia Navalny."Alexei, estou a sonhar com o dia em que tu e o nosso país serão livres. Continua a ser forte, meu amor”, acrescentou.

Navalny divulgou vários relatórios sobre a corrupção na Rússia e no Governo Putin, tornando-se uma figura popular entre os russos que também se opõem ao regime.

O diretor do documentário, Daniel Roher,. O canadiano esteve com o opositor russo em Berlim há dois anos, enquanto este último recuperava do envenenamento.O documentário que teve por base essa conversa foi um sucesso no Festival de Cinema Sundance, onde ganhou o prémio do público de melhor documentário e o prémio de favorito do festival.

"'Navalny' é, antes de mais, sobre a paixão, motivação e heroísmo inspiradores de Alexey Navalny, que enquanto celebramos este prémio continua a definhar numa colónia penal", lamentou Amy Entelis, vice-presidente da CNN Worldwide, que produziu o documentário em conjunto com a HBO Max.