Orbán conquista quarto mandato como primeiro-ministro na Hungria

“Foi uma vitória tão grande que podem vê-la da Lua e certamente podem vê-la de Bruxelas”, disse Orbán, num discurso de dez minutos perante funcionários e apoiantes do Fidesz, num evento da noite eleitoral do partido, em Budapeste.







O nacionalista conservador Viktor Orbán, de 58 anos, é primeiro-ministro da Hungria há 12 anos e conquista assim um quarto mandato. A aliança da oposição, liderada por Peter Marki-Zay, ficou muito atrás.

O Fidesz poderá ter assim 135 lugares no Parlamento, uma maioria de dois terços, e a aliança da oposição terá 56 lugares, números ainda provisórios.



No seu discurso de vitória, Orbán criticou Bruxelas, mas também o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chamando ambos de “oponentes”.





A Hungria faz fronteira com a Ucrânia e já recebe mais de meio milhão de refugiados que fogem da guerra. Orbán diz que, ajudando as pessoas, mas recusando dar armas à Ucrânia, mantém a Hungria fora da guerra.





Durante a campanha, a oposição apostou noO candidato Peter Marki-Zay argumentou que a Hungria deveria se juntar à Polónia, ao Reino Unido e outros no fornecimento de armas para a Ucrânia. E se for chamado, e apenas dentro de uma estrutura da NATO, deve até considerar o envio de tropas.A oposição reclamou que o Fidesz havia isolado a Hungria do mainstream europeu e da democracia, justiça e decência consensuais.

No discurso de vitória na última noite, Órban respondeu e deu o mote. “Estamos enviando à Europa uma mensagem de que isso não é o passado – é o futuro.”





Alvo de críticas do presidente ucraniano, que o tem desafiado pela relutância em condenar pessoalmente o aliado Vladimir Putin pela invasão da Ucrânia, Orbán retorquiu.







“Esta vitória é para lembrar, talvez até para o resto de nossas vidas,





Também se recusou a permitir o fornecimento de armas para a Ucrânia ou permitir a passagem de ajuda militar pelo território húngaro, irritando os aliados da NATO e Zelensky, que o classificou como o único apoiante europeu de Putin.Orbán, que tem uma relação próxima com o líder russo – encontrou-se com ele 12 vezes-, reformulou sua campanha eleitoral após a eclosão da guerra a 24 de fevereiro para posicionar o Fidesz como o partido da “paz”, prometendo ficar fora de um conflito que ele insistiu que nada tinha a ver com a Hungria.

Orbán argumenta que reduzir a dependência energética da Rússia – que fornece cerca de 90 por cento de seu gás e 65 por cento do petróleo – destruiria a economia da Hungria.

Derrota e manipulação



Aproximadamente 8,2 milhões de húngaros foram chamados às assembleias de voto.

Admitindo a derrota, Márki-Zay disse estar “devastado” e atribuiu sua escala da derrota aos métodos de manipulação de Fidesz e outras mudanças no sistema de votação durante o mandato.“Não quero esconder minha deceção e minha tristeza. Nunca esperávamos que esse fosse o resultado”, disse ele.. Márki-Zay reclamou por ter recebido apenas cinco minutos de transmissão na televisão pública.A oposição considerou ter havido uma possível fraude eleitoral. A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) enviou uma equipa de 200 observadores eleitorais.