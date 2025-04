Orbán retira Hungria do TPI enquanto recebe Netanyahu em Budapeste

Com a chegada de Netanyahu à capital húngara, o Governo anunciou que decidiu retirar-se do Tribunal Penal Internacional.

A informação foi avançada pelo chefe de gabinete do primeiro-ministro à agência de notícias estatal MTI, esta quinta-feira.

Responsabilidade e "obrigação legal"

É a primeira vez, desde que foi acusado de crimes de guerra pelo TPI, que o primeiro-ministro israelita pisa solo europeu., escreveu na rede social Facebook o ministro húngaro da Defesa, Kristof Szalay-Bobrovniczky, que recebeu e saudou o líder israelita na pista do aeroporto de Budapeste.Orbán convidou Netanyahu assim que o anúncio do TPI foi conhecido, afirmando estar “chocado com uma decisão vergonhosa”. Em resposta, o chefe do Governo israelita elogiou a “clareza moral” da Hungria.A Hungria é membro do Tribunal Penal Internacional desde a sua fundação, defendendo e exigindo sempre a detenção de qualquer acusado com mandado emitido se pisar solo húngaro. Mas recentemente fontes do Governo de Orbán já tinham sugerido a possibilidade de deixar de ser um dos signatários do TPI.Após as honras militares no palácio presidencial, Netanyahu será recebido pelo homólogo, Viktor Orbán, para conversações, estando agendada uma conferência de imprensa no final do encontro.Netanyahu já visitou os Estados Unidos depois do anúncio pelo TPI, em novembro, do mandado de captura por crimes de guerra e crimes contra a humanidade na Faixa de Gaza, masdisse à agência de notícias France–Presse (AFP) Moshe Klughaft, consultor e antigo conselheiro do líder israelita., acrescentou Klughaft.O tribunal recordou a “obrigação legal” de Budapeste e a sua “responsabilidade para com os outros Estados-membros” de executar as decisões., sublinhou o porta-voz, Fadi El Abdallah, citado pela AFP.A Hungria assinou o Estatuto de Roma, o tratado fundador do TPI, em 1999, e ratificou-o dois anos mais tarde, durante o primeiro mandato de Viktor Orbán. Entretanto, Budapeste não validou a convenção associada por razões constitucionais e, por isso, afirma que não é obrigada a cumprir as decisões do tribunal internacional.