Ordem para "poderosos e imediatos" ataques a Gaza. Aviões israelitas já lançam bombas

(em atualização)





Os militares israelitas já lançaram uma série de ataques aéreos contra a cidade de Gaza depois de Telavive ameaçar com um ataque "poderoso". A Al Jazeera relatou uma série de tiros e explosões da cidade de Gaza, de Rafah e mais tarde de Khan Younis.





Horas antes, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, instruiu os militares para realizem ataques "poderosos" em Gaza, disse o gabinete do governo de Telavive .

Aparentemente, o Hamas terá entregue metade do corpo e após exames forenses, foram identificados como pertencentes a um refém que já tinha sido recuperado em novembro de 2023, deixando o governo israelita furioso.







"Após a conclusão das consultas de segurança, o primeiro-ministro ordenou aos militares que realizem imediatamente fortes ataques na Faixa de Gaza", referiu um breve comunicado divulgado pelo gabinete de Netanyahu.







Enquanto os dois lados trocam acusações, o Hamas disse que devolveria o corpo de outro prisioneiro israelita às 20h (horário local) através da Cruz Vermelha, depois de ter sido descoberto dentro de um túnel em Gaza, mas acabou por ser adiado após o anúncio do ataque iminente ordenado por Bibi Netanyahu.







"Adiaremos a entrega, marcada para hoje, devido às violações da ocupação [Israel]", afirmou o braço armado do Hamas num breve comunicado publicado na rede social Telegram.



Poucas horas depois, Israel acusou o grupo palestiniano de visar as suas tropas em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, e referiu que o alegado ataque foi respondido.



"O Hamas abriu fogo contra as tropas em Rafah com tiros de franco-atiradores e artilharia antitanque", relatou fonte militar citada pela agência espanhola EFE.



Fontes locais confirmaram à EFE que foram registados disparos de artilharia de tanques israelitas, bem como bombardeamentos aéreos, na região leste de Rafah.





Israel, ao ordenar "fortes ataques na Faixa de Gaza", pode colocar em causa todo o plano de paz para o Médio Oriente.





Em comunicado, as Brigadas al-Qassam alertaram que "qualquer escalada" da situação no território por parte de Israel dificultará a busca, a escavação e a recuperação dos corpos dos restantes 13 reféns por devolver.





Quando os palestinianos ouviram a notícia dos novos ataques israelitas ficaram aterrorizadas, de acordo com a Al Jazeera.



Esta ordem ocorre após Netanyahu alegar que o Hamas cometeu uma "clara violação" do acordo de cessar-fogo. Será a reação à entrega dos restos mortais de um refém israelita durante o dia de ontem.Por sua vez, a assessoria do governo de Gaza acusou Israel de cometer 125 violações do cessar-fogo desde que entrou em vigor em 10 de outubro, incluindo a morte de 94 palestinianos.