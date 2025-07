Ordem pública em Angola volta lentamente à normalidade

O ministro angolano do Interior veio traçar um balanço dos últimos dois dias de violentos protestos em Angola. Manuel Homem anunciou 22 vítimas mortais, 197 feridos e 1214 cidadãos detidos por atos de vandalismos e pilhagens.

Foram declarações do ministro do Interior registadas pela TV Zimbo no final da reunião do Conselho de Ministros, em Luanda, onde foi feito o ponto da situação dos últimos dois dias em Angola.





Os tumultos surgiram na sequência da greve dos taxista, em protesto contra a subida do preço dos combustíveis e das tarifas de transportes públicos.