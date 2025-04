Organização de travessia Brasil-Angola pede apoio a Portugal como forma de reparação

"Portugal precisa ter a altivez e a ousadia e a responsabilidade histórica de não querer ser último" e de estar na "vanguarda deste processo histórico, de reconhecer um crime cometido no passado, um crime de lesa-humanidade e constituir, portanto, uma justiça, uma justiça restaurativa desse passado", disse à Lusa o professor Dagoberto José Fonseca, livre docente da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista de Araraquara (FCLAr/UNESP) e responsável pelo projeto.

"Eu sempre tenho dito que Portugal tem como dever moral, um dever ético e um dever civilizacional", sublinhou.

Intitulada de "A Grande Travessia: o Retorno, o Reencontro, o Reconhecimento, a Reparação" a embarcação, a embarcação parte da cidade brasileira do Rio de Janeiro, no dia 05 de dezembro, em direção a Luanda com cerca de dois mil brasileiros de várias quadrantes da sociedade.

Serão sete dias de ida, sete dias presentes em Angola e sete dias de volta.

Em Angola, os dois mil brasileiros vão realizar ações voltadas para a investigação e turismo cultural, com especial destaque para o afroturismo, que visa resgatar e revisitar a história africana em diferentes pontos de Angola.

"Se Portugal dissesse para nós, neste projeto, a sociedade portuguesa, o Estado português, dissesse para nós, neste momento, Portugal não tem um navio [em] que caibam duas mil pessoas, mas nós temos um navio [para] oitocentas pessoas e a gente quer dar esse navio a vocês para fazer essa travessia com todo conforto, isso já seria um sinal de que Portugal estaria abrindo uma porta para o caminho dessa reparação, dessa justiça restaurativa", considerou o professor brasileiro.

Na sua opinião, o apoio de Portugal seria "um sinal inequívoco de que o país quer conversar e quer dialogar e quer restaurar o seu próprio passado".

"Portugal pode dizer ao mundo que está se reconciliando com o seu passado e, portanto, está fazendo um gesto primeiro de reparação", considerou.

Para já, a viagem será custeada pelo setor público e privado brasileiro e terá todo o apoio logístico por parte de Angola assim que o barco atracar no país africano.

"Nós precisamos fazer o caminho de volta também pelo Oceano Atlântico para conhecer a história que os nossos fizeram e também para recuperar aqueles que foram jogados no Oceano Atlântico", disse o professor, apontando que cerca de dois milhões e meio de pessoas foram atiradas no oceano ao longo dessa trajetória do século XVI e XIX, só daqueles que vieram de Angola para o Brasil.

Para além deste número, estima-se que cinco milhões de africanos tenham chegado ao Brasil durante a época colonial portuguesa.

"Nós somos a mesma família, separados por uma história do tráfico, uma história do processo de escravização e desse colonialismo português, e de modo que somos a mesma família, separadas pelo Atlântico e divididos por uma história cruel, que foi o `escravismo`, e esse comércio transatlântico de pessoas submetidas ao `escravismo`", disse o professor.